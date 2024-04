Sky Australia su Re Carlo | Condizioni terribili Ultimissime novità | Non risponde alle cure

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ledi Retengono in apprensione tutti i sudditi della Corona. Lenotizie provenienti dall’Inghilterra sono pessime e in molti cominciano a temere il peggio. Il Sovrano, secondo le voci che circolano nell’ambiente reale, non appare in pubblico da giorni perché le suesarebbero ulteriormente peggiorate. Leper il tumore contro il qualesta lottando, a quanto pare, non stanno funzionando. Secondo il quotidiano Daily Beast, il Re sarebbe determinato a sconfiggere il male ma le suein questo momento non lasciano spazio a grandi ottimismi. (continua dopo la foto) Secondo altre voci, addirittura a Palazzo si starebbe già pensando all’organizzazione del funerale del Sovrano. Il che è anche logico, vista la ...