Re Carlo condizioni di salute peggiorate e piano funerali aggiornato

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Le ultime ore nel Regno Unito sono caratterizzate da crescente apprensione riguardo alledidi ReIII. Fonti indirette e voci provenienti da Buckingham Palace suggeriscono che i piani del funerale del monarca, noto con il nome in codice di Operazione Menai Bridge, potrebbero essere in fase di aggiornamento. Questo, in seguito alla divulgazione di informazioni riguardanti lo stato didel sovrano. Secondo un articolo pubblicato sul Daily Beast l'autore Tom Sykes, citando fonti affidabili, ha riferito che nelle ultime settimane si sono accresciute le preoccupazioni riguardo alladi Re, affermando che "non sta bene". Un amico del Re ha spiegato che, nonostante la determinazione nel combattere il cancro, ledel sovrano ...