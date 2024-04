Situazione sanitaria gravissima - bimbi hanno pulci e pidocchi | la testimonianza da Rafah a Fanpage

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il racconto dadi Sami, cooperante di ACS, a.it: “Siamo tutti ammassati, la città non esiste più, non abbiamo servizi, ci sono pochissime reti di acqua, la, i bambini stanno sviluppando diverse malattie per la mancanza di acqua e per le condizioni igienico-sanitarie pessime".