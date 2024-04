Serie C - thriller Playout | il Foggia gioca per perdere? E il Catania fa i Playoff se…

(Di venerdì 26 aprile 2024) Mettetevi comodi, prendete i popcorn: l’ultima giornata diC Girone C si prospetta tesa ed entusiasmante come und’autore. Se esiste un Dio del calcio, per disegnare la 38ª Giornata del girone Sud si è lasciato ispirare dalla penna di Jeffery Deaver e dai capolavori di Alfred Hitchcock. I tifosi delvivranno 90 minuti con il fiato sospeso. A seconda di una seri di combinazioni, infatti, potranno festeggiare la salvezza e ioppure ingoiare il boccone amaro dei. La vittoria della Coppa Italia diC ha regalato un pass per iagli etnei, a patto che però non finiscano risucchiati nella lottache oggi dista appena 1 punto. All’ultima giornata ilospita in casa il Benevento ...

La recensione di Anthracite : un'inquietante setta, un giornalista scomparso, misteriosi omicidi e un'investigatrice sui generis per la mini serie francese in streaming su Netflix. Viviamo in un periodo storico in cui non c'è più tempo. La serialità sceglie quindi di dare spazio soprattutto alle ... Continua a leggere>>

Su Sky e NOW sta per arrivare una nuova serie tv Hbo ispirata all’omonimo libro vincitore del premio Pulitzer scritto da Viet Thanh Nguyen. Si intitola Il Simpatizzante ed è uno spy thriller con note ironiche e una forte connotazione interculturale. Park Chan-wook è co-showrunner, produttore... Continua a leggere>>

Apple TV+ ha annunciato la produzione di una nuova serie intitolata Down Cemetery Road e le protagoniste saranno Emma Thompson e Ruth Wilson . Apple TV+ ha dato il via libera alla produzione di una nuova serie thriller che si intitolerà Down Cemetery Road e il ruolo delle protagoniste è stato ... Continua a leggere>>

Elisabeth Moss si è fratturata la spina dorsale durante le riprese della nuova The Veil - Nel corso delle riprese di The Veil, Elisabeth Moss si è gravemente ferita alla schiena, come raccontato nel corso di un'intervista a Variety.

Continua a leggere>>

Down Cemetery Road, una nuova serie per Emma Thompson - Dopo l'esplosione di una casa in un tranquillo sobborgo sconvolto dalla scomparsa di una ragazzina, la sua vicina inizia a tormentarsi dall'idea di ritrovarla, finendo per chiedere aiuto ad una invest ...

Continua a leggere>>

Diabolik, tutte le curiosità su film giallo/thriller con Miriam Leone - tutto quello che volete sapere su Diabolik, film giallo/thriller del 2021 direto dai fratelli Manetti. Vi sveliamo trama, cast e curiosità ...

Continua a leggere>>