Sciopero 26 aprile 2024 | orari diversi da Roma a Milano A rischio bus - tram e metro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 24 aprile 2024), 24– Alla vigilia del fine settimana, in pieno ponte del 25. Lodei trasporti pubblici locali di venerdì 26rischia di provocare non pochi disagi in diverse città italiane. Lodi venerdì 26GliI motivi delloCgil, Cisl e Uil LoLoLoa Napoli Loin Emiliagna Se da un lato infatti sarà una giornata meno caotica del solito per il traffico pendolare (la maggior parte delle scuole saranno chiuse per il ponte) dall’altra vedrà ...