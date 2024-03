Alberghi e B&B Scatta la tassa di soggiorno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 30 marzo 2024) Da lunedì primo aprile entra in vigore ladia Gallarate. L’altra sera il consiglio comunale ha respinto la richiesta di revocarla arrivata dai gruppi dell’opposizione, maggioranza di centrodestra dunque compatta nel sostenerla. Di recente una ventina di operatori gallaratesi del settore, titolari di, B&B e strutture ricettive hanno inviato una lettera al sindaco Andrea Cassani (nella foto) e agli assessori chiedendo di rivedere la decisione di introdurre la nuova imposta. L’altra sera il centrodestra non ha fatto dietrofront, la nuova imposta scatterà lunedì. Cassani replicando all’opposizione ha detto "Introdurre un’imposta non è mai una cosa piacevole tuttavia ha una finalità precisa e l’importo non è tale da far desistere i turisti dal soggiornare a Gallarate". Rocco Longobardi, assessore alle Attività ...