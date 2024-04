MESTRE - La quarta ? vendetta ? è finita nel sangue . coltellate e botte in strada, con intervento di polizia, militari di ?Strade sicure? e ambulanza per curare i feriti .... (ilgazzettino)

Mestre. I negozianti del centro esasperati dai furti creano un gruppo WhatsApp: lo usano per scambiarsi le foto dei ladri - Mestre - L’hanno chiamata “Noi di Mestre”, ma non è il classico gruppo autocelebrativo per parlare della città. No, perchè questo gruppo che comunica ...ilgazzettino

Mestre. Maxi rissa tra una ventina di bengalesi, coltellate e botte in strada. La quarta vendetta è finita nel sangue: 4 feriti - Mestre - La quarta “vendetta” è finita nel sangue. Coltellate e botte in strada, con intervento di polizia, militari di “Strade sicure” e ambulanza per curare i ...ilgazzettino

Maxi truffa all’Europa con il Pnrr, ecco tutti i nomi degli indagati - Ventiquattro misure cautelari, di cui otto in carcere e 14 ai domiciliari: chi sono le persone finite nell’inchiesta della Procura europea di Venezia ...nuovavenezia.gelocal