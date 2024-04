Salernitana condannata al giro di Boa…teng dalle follie di Sabatini | dall’esonero di Inzaghi ai calciatori strapagati

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 aprile 2024) La stagione drammatica dellaè arrivata agli sgoccioli e già dalla prossima giornata potrebbe arrivare la retrocessione matematica in Serie B. La squadra è in campo per preparare la partita di venerdì allo stadio ‘Stirpe’ contro il Frosinone con un solo risultato a disposizione per rimandare l’aritmetica: la vittoria. Il futuro in casaè sempre più incerto, i tifosi sono delusi dal rendimento stagionale della squadra e un cambio di proprietà è un’ipotesi da tenere seriamente in considerazione. La dirigenza ha sbagliato tantissimo, quasi tutto. L’errore più grande è stato esonerare un allenatore del calibro di Filippo, l’unico in grado di garantire un gioco alla squadra. Come già specificato in un approfondimento di CalcioWeb, SuperPippo è stato l’allenatore con la media più alta, addirittura 0,62 a ...