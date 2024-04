Rubata l’auto del prete anticamorra don Luigi Merola | Io non mollo - statemi vicino

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Vi devo dare una brutta notizia: i ladri hanno portato via definitivamente la mia auto di servizio nella notte del 24 aprile”. A comunicarlo attraverso i social è don, che porta avanti diversi progetti per il recupero dei giovani attraverso la Fondazione A’ Voce d’ ‘e Creature. Due notti fa, donè stato vittima del furto della sua auto, che era stata già danneggiata nei giorni scorsi. “È accaduto a Marano di Napoli, sotto casa mia – ha aggiunto don– dove ho la vigilanza dinamica. Non ci sono telecamere di videosorveglianza e in questo Comune tutte le notti rubano tra le 10 e le 15 auto”. “Non ci siamo ancora liberati dalla camorra – ha scritto sui social don– io non, ...