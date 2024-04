Novità fiction Rai | Mare Fuori 5 sul set da giugno - Carmine Recano diventa un prete anticamorra Nuovi ruoli per Gassman - Savino e Insinna Studio Battaglia in bilico

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Cuori (US Rai) Tra conferme e titoli, diverseattendono i telespettatori delleRai nella stagione televisiva 2024/2025. A svelarle ci ha pensato Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai, in un’intervista concessa a Sorrisi. Oltre a parlare delledell’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti, Ammirati ha confermato che Raista ancora valutando se girare un ultimo episodio de Il Commissario Montalbano, così come sta considerando l’ipotesi di girare una terza stagione di, che ha definito “una bellissima storia, un racconto femminile e familiare corale, a me piace molto e ne sono soddisfatta“. Inoltre, ha chiarito che il seguito de I Bastardi di Pizzofalcone, almeno per quest’anno, non sarà messo in ...