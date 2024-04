(Di domenica 21 aprile 2024) Indagini in corso da parte dei carabinieri: i colpi di pistola sono risultati a salve. Ilè stato portato in ospedale e medicato.

Picchiano un 17enne con una mazza, poi sparano durante la fuga: paura a Pomigliano d’Arco - I militari dell'Arma hanno appurato che, poco prima, per cause ancora in corso di accertamento, ignoti avevano aggredito il 17enne, colpendolo al volto con una mazza; durante la fuga, poi, gli ...fanpage

Aggressione a Treviso, la vittima del pestaggio del 17enne: «Voglio aiutare quel bullo. L'ho perdonato, ora per me è come un figlioccio» - TREVISO - «Aiuterò quel ragazzo violento. È una promessa che ho fatto a suo padre. Trasformeremo la sua rabbia incanalandola verso lo sport. Potrebbe diventare ...ilgazzettino

Un gesto di riconciliazione dopo un violento pestaggio a Treviso - Un uomo di 50 anni, Luca Gobbo, è intervenuto per difendere una donna da due minorenni a Treviso e ha subito un violento pestaggio. Il padre di uno dei due aggressori ha poi invitato l'uomo a cena per ...informazione