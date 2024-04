Funerale di Mattia Giani - il giorno del dolore A San Romano l’ultimo saluto al giovane calciatore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) Montopoli in Val d'Arno (Pisa), 22 aprile 2024 – Una giornata avvolta da un’atmosfera di profonda tristezza e commozione. Oggi, in uncarico die struggente ricorso, si tengono nel Santuario della Madonna di Sana Montopoli in Val d’Arno i funerali di, ildi 26 anni del Castelfiorentino che domenica 14 aprile ha accusato un malore durante una partita contro il Lanciotto, a Campi Bisenzio, ed è deceduto poi lunedì mattina all’ospedale Careggi di Firenze. Da ogni angolo della Toscana, e non solo, tantissime persone si sono radunate per rendere omaggio a. Amici, familiari, compagni di squadra, calciatori di altre squadre e tifosi si stringono in un abbraccio collettivo per darsi forza, sostegno e solidarietà di fronte ...