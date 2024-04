(Di mercoledì 24 aprile 2024) Niente addio,in extremis. L’ormai ex capogruppo diin Comune Alessandro Derientra nel gruppo azzurro (era andato nel gruppo misto) e la corrente forzista capeggiata dal consigliere regionale Giulio Gallera, di cui fa parte De, depone l’ascia di guerra nei confronti dei vertici milanesi,essersi autosospesa dalla vita di partito. Il casus belli? La segretaria cittadina azzurra Cristina Rossello ha deciso di sostituire Decome capogruppo azzurro con l’ex candidato sindaco del centrodestra Lucaed è scoppiato un caso politico. A risolvere la situazione è servito un intervento del segretario nazionale di FI Antonio Tajani, che ha assegnato un incarico a De ...

“Vai al parchetto con i figli ”, “ stai zitta” , “che ca..o dici, vergognati”. Sono le frasi che la consigliera del Pd Alice Arienta si è sentita rivolgere dal consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico durante la discussione in commissione ...

Milano , 19 aprile 2024 – Sono ore convulse quelle che sta attraversando Forza Italia a Milano . Questo pomeriggio il partito ha annunciato il cambio al vertice in consiglio comunale nominando capogruppo Luca Bernardo al posto di Alessandro De ...

De chirico torna in forza Italia: ricucito lo strappo dopo l’addio per la nomina di Bernardo - L’ormai ex capogruppo di FI rientra nel gruppo azzurro con il ruolo di Responsabile Nazionale delle Aree Metropolitane. Fondamentale la mediazione di Tajani ...ilgiorno

forza Italia: Alessandro De chirico nominato responsabile per le aree metropolitane nell'ambito del settore Enti Locali - Roma, 24 apr 16:48 - (Agenzia Nova) - "Il Segretario nazionale di forza Italia, Antonio Tajani, di intesa con il responsabile nazionale degli Enti Locali, Maurizio Gasparri, ha nominato il dottor ...agenzianova

De chirico fa pace con forza Italia: sarà responsabile aree metropolitane - Data la chiara "rottura", Tajani e Gasparri si erano messi al lavoro per ricucire lo strappo, cosa che si è concretizzata mercoledì 24 aprile con l'attribuzione a De chirico dell'incarico di ...milanotoday