Re Carlo sta meglio | Progressi nella lotta al cancro - a giorni tornerà agli impegni pubblici

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'annuncio di Buckingham Palace: il ritorno del Re è previsto per la prossima settimanaL'annuncio di Buckingham Palace: il ritorno del Re è previsto per la prossima settimanaL'annuncio di Buckingham Palace: il ritorno del Re è previsto per la prossima settimana

Dopo il lancio della prima marmellata della duchessa di Sussex, lo shop ufficiale di Palazzo pubblica il video di uno dei suoi best seller, realizzato con fragole di bosco. A Londra c'è chi non ha dubbi, tra la Markle e Casa Windsor la battaglia si gioca anche sul fronte del lifestyle Continua a leggere>>

Se muove foglia, soffia vento, così recita il detto popolare, ma quello che si sta abbattendo sul palazzo reale inglese è un uragano. E come al solito, come accade dall’inizio di quest’anno nefasto, la corona è ancora costretta ad inseguire. La notizia del peggioramento delle condizioni di re ... Continua a leggere>>

Le notizie sui tabloid inglesi sulle condizioni «in peggioramento» di Re Carlo costringono Buckingham Palace a smentire le voci. In una nota la Royal Family racconta che in... Continua a leggere>>

“Re Carlo sta molto male. Aggiornata l’operazione Menai Bridge, il piano per i funerali” - Un avviso verrà affisso ai cancelli di buckingham palace e le bandiere saranno a mezz'asta. L'incoronazione del suo successore, il principe William, sarà celebrata diversi mesi dopo il decesso del ...

Continua a leggere>>

Re Carlo “sta molto male”, aggiornato il piano Menai Bridge per il suo funerale: le sue condizioni - Re Carlo III sta davvero morendo Secondo Sky News, i funzionari di buckingham palace hanno aggiornato il documento che delinea il piano per l’Operazione Menai Bridge. Si tratta dell’iter per i ...

Continua a leggere>>

I piani per l'Operazione Menai Bridge sono stati rivisti più volti anche per volere del sovrano d'Inghilterra - Lo stato di salute di Re Carlo III preoccupa il Regno Unito, ma l'aggiornamento dei piani per il suo funerale è una procedura di routine.

Continua a leggere>>