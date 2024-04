Re Carlo sta male - le sue condizioni non fanno pensare a nulla di buono La famiglia sa che non avrà lunga vit - il piano Menai Bridge viene aggiornato continuamente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) A Buckingham Palace non tira una buona aria. Nonostante gli sforzi da parte del re di mostrare coraggio e buona forma, le voci che si rincorrono negli ambienti dell’aristocrazia britannica nondi. A confermarlo sarebbe anche Sky News che cita un sito piuttosto “informato”, nel bene e nel, sul dietro le quinte delle vicende reali, il Daily Beast. A domanda precisa, quella che nessuno osa fare in pubblico, ma che tutti hanno in animo, ovvero: “Come sta veramente il re”, gli amici più stretti, con tono di voce basso e solenne risponderebbero “non sta bene”. Naturalmente in termini ufficiali nessuno osa assolutamente dare risposta a questo quesito che serpeggia in ogni ambiente fore non. I patti erano chiari sin da subito: nel momento in cui ...