Queen Bees – Emozioni senza età | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024)età: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in ondaetà,di genere commedia, drammatico, sentimentale del 2021, diretto da Michael Lembeck, con Ellen Burstyn e Jane Curtin. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Ilracconta la storia di Helen Wilson, un’anziana vedova che ha conquistato una sua indipendenza e vive serenamente la sua routine quotidiana. Quando la casa in cui abita deve essere ristrutturata, la donna è costretta a trasferirsi per il periodo necessario in una comunità per anziani, la Pine Grove Senior Community. Inizialmente non è facile per lei ...