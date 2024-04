Queen Bees – Emozioni senza età | tutto quello che c’è da sapere sulla commedia con Ellen Burstyn

(Di venerdì 26 aprile 2024) Alcune vecchie glorie di Hollywood ancora in gran forma sono i protagonisti dietà, una divertenteamericana diretta da Michael Lembeck nel 2021. E’ bravissima, in particolare,, che interpreta il personaggio principale in questo bel filmterza età, ispirato ad una storia vera, non stereotipato, divertente e mai banale. Da vedere (o rivedere). Va in onda nella prima serata di Venerdì 26 Aprile su Rai Tre: di seguito tutte le curiosità da conoscere.età: la trama in breve e il cast Helen è una donna anziana ma indipendente e piena di vita. Quando decide di ristrutturare la sua abitazione, si trasferisce ...

