Torture al Beccaria - un poliziotto avvicinò un detenuto solo per spruzzargli lo spray al peperoncino negli occhi

(Di martedì 23 aprile 2024) Sono stati arrestati tredici agenti della polizia penitenziaria perché accusati a vario titolo di maltrattamenti, lesioni e falso ideologico e una tentata violenza sessuale nei confronti di dodici ragazzi detenuti dell'istituto penitenziario minorile Cesare. In un'occasione unavrebbe spruzzato loalcontro un

A raccontare l’orrore del carcere minorile Beccaria di Milano sono le testimonianze delle vittime. «Sono arrivati sette agenti, mi hanno messo le manette e hanno cominciato a colpirmi» racconta ai […] The post Milano , il «sistema» Beccaria : torture ...

Milano, 23 aprile 2024 – Giovani detenuti pestati e torturati nel carcere Beccaria , gli arrestati tirano in ballo i superiori. È accaduto negli interrogatori a cinque dei sei agenti sentiti oggi nel primo giro di colloqui di garanzia da Stefania ...

Torture al Beccaria, agenti si difendono: “Abbandonati a noi stessi reagivamo” - E' inquietante lo scenario che viene a galla non solo dagli atti della Procura di Milano, nell'inchiesta che ha portato in carcere 13 agenti della Penitenziaria e alla sospensione di otto colleghi.sardegnalive

Invece di scandalizzarsi per le violenze della polizia penitenziaria in un carcere minorile, ecco invece che cosa hanno detto Meloni e Salvini... - 'Solidarietà alle Forze dell'ordine per l'ennesimo e inaccettabile attacco da parte di centri sociali e collettivi. Questa mattina sette agenti sono rimasti contusi a Torino a seguito del tentativo da ...fai.informazione

Maltrattamenti al Beccaria, agente arrestato: "Dal video si vede che picchio assai" - Le parole che pronuncia, senza sapere di essere intercettato, Giovanni Blandino uno degli agenti della polizia penitenziaria arrestato nell'inchiesta su maltrattamenti e Torture al carcere minorile Be ...sardegnalive