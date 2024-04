Milan - disfatta in finale di Youth League pre derby! Contro un’ex rivale dell’Inter

(Di lunedì 22 aprile 2024) Cattive notizie per ilprima di scendere in campo nell’Inter: la Primavera rossonera è stata sconfitta indi. PRESAGIO – La serata dell’Inter non inizia benissimo per il. Mentre la squadra di Stefano Pioli si preparare ad affrontare quella di Simone Inzaghi, che vuole aggiudicarsi proprio in quest’occasione il ventesimo scudetto, la Primavera rossonera è già scesa in campo. Questo pomeriggio, infatti, i giovani delhanno sfidato quelli dell’Olympiacos nelladi, andata in scena al Centre Sportif de Colovray di Nyon, in Svizzera.fermato in...

Milan, caccia al dopo Pioli: nome nuovo dalla Premier - Non passa giorno in cui non viene fuori un nome nuovo per la panchina del Diavolo. Oggi è il turno del tecnico britannico che sta lavorando in Premier League Gerry Cardinale è atteso a Milano per assi ...informazione

Milan, Pioli cambia tutto nel derby: Leao centravanti (e Musah a destra) per rovinare la festa scudetto all'Inter - Il Milan si gioca invece l'orgoglio ... questa la mossa tattica pensata dall'allenatore rossonero per contenere Dimarco e cercare di evitare una disfatta che sarebbe storica. Qualche dubbio c'è: anche ...leggo

Per Pioli è l’ultima occasione, per Inzaghi uno sfizio: Milan-Inter è un derby mai visto - Il Milan deve ritrovare intensità e equilibrio per riemergere dal buio in cui è sprofondato, l’Inter si avvicina alla notte della verità con il ruolo da favorita. Ha un risultato solo ma il derby se l ...corriere