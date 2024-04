(Di venerdì 26 aprile 2024) Dal femminismo, all’ambiente ai pochi investimenti nel campo della ricerca. La scienziata AntoFioravanti è un’attivista a tutto tondo. Pratese poco più che quarantenne, può vantare un curriculum di ricerche e studi importanti con numerose pubblicazioni sulle più prestigiose riviste del settore. È stata la prima scienziata straniera cui è stato assegnato il premio dell’Accademia Reale delle Scienze del Belgio, dove vive e lavora, in qualità di più promettente giovane ricercatrice del 2020, e la rivista Fortune Italia l’ha posta nello stesso anno fra i 40 talenti italiani sotto in quarant’anni. Ricercatrice e docente universitaria, dal 2023 è anche presidente della Fondazione Parsec, ente che gestisce il Museo italiano di scienze planetarie, il Centro di scienze naturali e l’Istituto geofisico toscano. Chi è AntoFioravanti? "La mia ...

La famiglia di un’artista da poco scomparsa, Vera Omodeo, dona a Milano l’opera della madre “Dal latte materno veniamo”: una figurina femminile che allatta in piedi, coperta dalla vita in giù da un drappo sottile. ... Continua a leggere>>

poche donne nella scienza: "Ora serve una svolta" - Dal femminismo, all’ambiente ai pochi investimenti nel campo della ricerca. La scienziata Antonella Fioravanti è un’attivista a tutto tondo.

Continua a leggere>>

Truffa nel parcheggio: "La cassiera la chiama". Scende dall’auto e la borsa sparisce - La vittima ha visto le due donne che si allontanavano velocemente ... Non so dire se fosse straniera, non credo, ha detto solo poche parole: ’La cassiera la sta chiamando’. Tanto è bastato per ...

Continua a leggere>>

Uccise, torturate, stuprate: le donne partigiane che pochi ricordano - Hanno salvato ebrei, fatti fuggire gli uomini durante i rastrellamenti. I nazi-fascisti infierivano su di loro ...

Continua a leggere>>