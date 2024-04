Pisa-Catanzaro - snodo cruciale Stasera partita chiave per i playoff | Super attent - senza snaturarci

Vitoria (Spagna), 19 aprile 2024 – Tutto in 40’. Sull’onda emotiva della vera e propria impresa compiuta pochi giorni fa in casa dell’Efes Istanbul, la Virtus Segafredo Bologna è pronta ad affrontare il secondo turno dei play-in di Eurolega, quello che mette in palio l’ottavo e ultimo po sto nella ...

Continua a leggere>>

Turno ricco di ben otto anticipi, questo di Stasera che per la Serie C e la D femminile è l’ultimo di regular season. SERIE C FEMMINILE Nel girone A, alle 21,15 a Piacenza, si gioca Burzoni (42)-Jovi (22), ma i giochi qui sono già fatti, perché le 16 retrocessioni in D (su 48 squadre) sono ...

Continua a leggere>>