Eurolega - stasera Baskonia-Virtus In palio i playoff | orari e dove vedere la gara

(Di venerdì 19 aprile 2024) Vitoria (Spagna), 19 aprile 2024 – Tutto in 40’. Sull’onda emotiva della vera e propria impresa compiuta pochi giorni fa in casa dell’Efes Istanbul, laSegafredo Bologna è pronta ad affrontare il secondo turno dei play-in di, quello che mette inl’ottavo e ultimo po sto nella griglia dei. Agguantare un posto nella post-season europea rappresenterebbe il coronamento della straordinaria stagione europea dei bianconeri che, però, per poter tagliare questo traguardo con le braccia al cielo dovranno superare lo scoglionel match in programma questa sera alle 20.30, alla Fernando Buesa Arena di Vitoria (il match sarà trasmesso in diretta su DAZN e Sky Sport). I baschi si presenteranno all’appuntamento dopo aver chiuso la stagione regolare all’ottavo posto ma aver perso ...

