Pietro Fanelli si ritira da L’Isola dei Famosi 2024 | svelato il motivo

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 26 aprile 2024)dopo giorni di sofferenze e malumore ha preferito lasciare volontariamentedei. E lo ha fatto dicendo all’improvviso ai suoi compagni la scelta presa, spiazzandoli ma accettando la sua decisione. Il poeta si era lamentato di non voler più convivere in spiaggia con gli altri naufraghi, così che questo, come la mancanza per la sua fidanzata, lo hanno portato a lasciare l’Honduras. Ecco cosa ha detto il programma attraverso un comunicato.deilascia il reality Mediasetha deciso di tornare in Italia e non proseguire più l’avventura adei...