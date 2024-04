Pietro Fanelli si è ritirato dall’Isola dei famosi 2024 | cosa è successo

(Di venerdì 26 aprile 2024)si èdei. Il concorrente ha deciso di interrompere il suo percorso nel programma condotto da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese. La notizia è stata annunciata tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui profili social del reality: “ha deciso di ritirarsi da “L’Isola dei”. Il televoto è quindi annullato”. Perchési èLe ultime ore diall’Isola deisono state decisamente burrascose. Dopo l’esperienza in solitaria su Playa ...

