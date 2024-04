Perché Pietro Fanelli si è ritirato? Isola dei Famosi cade a pezzi

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 26 aprile 2024) Nel daytime dell'deiandato in onda alle 10:57 su Canale 5 di venerdì 26 aprile 2024 è stato dato un annuncio inaspettato. Il concorrenteha deciso di ritirarsi. Il ragazzo ha salutato i suoi compagni d'avventura, senza dare molte spiegazioni in merito alle ragioni che lo hanno spinto a prendere questa decisione. Nelle ultime ore, tutti i naufraghi si sono scagliati contro. Il giovane vivendo da solo su Playa Coco per tre giorni è riuscito ad ottenere la pasta. Una volta raggiunti i suoi compagni, ha ribadito più volte che la pasta era sua e non del gruppo. A quel punto Greta Zuccarello l'ha invitato a prendersi le sue cose e andare a vivere questa avventura in solitaria. In un confessionale Alvina ha spiegato: "Si è creato subito scompiglio perchè diceva che la ...