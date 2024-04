Francia | 15enne trovato morto nei bagni del suo liceo da un compagno di classe | era vittima di bullismo

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Il giovane Batiste dallo scorso settembre frequentava unprivate di Reims. Il direttore della struttura ha ammesso che lo studente era monitorato dalla scuola per "il suo disagio" anche a causa di alcuni episodio didei quali era stato: "Si interrogava come molti sul proprio orientamento sessuale", ha detto il dirigente. Disposta l'autopsia.

L'accoltellamento sarebbe stato preceduto da una lite tra il ragazzo e il suo presunto aggressore Ancora una giovane vittima di violenze in Francia . Un 15enne è stato accoltellato a morte ieri sera a Romans-sur-Isère, nel sud del Paese . Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo

(Adnkronos) – Ancora una giovane vittima di violenze in Francia . Un 15enne è stato accoltellato a morte ieri sera a Romans-sur-Isère, nel sud del Paese . Lo hanno riferito fonti di polizia, secondo

