Accesa la fiamma di Parigi 2024 a Olimpia Ntouskos consegna la torcia a Manaudou

(Di martedì 16 aprile 2024) Laolimpica – che arderà per tutta la durata dei Giochi di– è stataquesta mattina nel sito archeologico di, nel Peloponneso, alla presenza del presidente del CIO Thomas Bach, che nel suo intervento si è detto “grato al popolo greco per questo prezioso dono all’umanità”. La cerimonia si è svolta nel santuario di, di fronte alle rovine del tempio di Hera: l’attrice Mary Mina – nei panni di alta sacerdotessa – ha acceso ladi fronte a circa 600 ospiti, dando vita al rituale che si rifà alle tradizioni dell’Antica Grecia. Il campione olimpico greco in carica di canottaggio, Stefanos– in qualità di primo tedoforo – ha passato il testimone all’ex nuotatrice Laure, ...