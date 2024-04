Messaggio del Presidente Mattarella a Papa Francesco in occasione del suo onomastico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 23 aprile 2024)scrive unper il suo: “giungano fervidi auguri dal popolo italiano e miei personali” Ildella Repubblica, Sergio, ha inviato a Sua Santitàil seguente: «Santità, Indel SuoLe giungano i più fervidi e sinceri auguri del popolo italiano e miei personali, unitamente ad affettuosi auspici di salute e benessere per la Sua persona. Come Ella ha recentemente dichiarato, “nessuno deve minacciare l’esistenza altrui”. Perfino tale regola fondamentale – questo “livello minimo” di convivenza umana – è posta in discussione nel drammatico contesto di una congiuntura ...