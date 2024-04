Oriana Marzoli nel reality al quale sta partecipando in Cile ha dichiarato il suo interesse per Cristiano Iovino | Ho pianto per lui

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 aprile 2024), diventata famosa in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ora staalno Ganar o servir? Si tratta di una trasmissione dove i concorrenti saranno costretti a vivere come 200 anni fa, affrontare delle sfide particolari, il cui esito darà modo di scoprire se assumeranno il ruolo di “signori” con dei vantaggi, oppure il rovescio della medaglia, dove invece ci sarà da faticare. Durante le riprese del programma, in una clip,si confida con altre concorrenti riguardo al fatto che le manchi, e non il suo ex Daniele Dal Moro., dopo essere balzato agli onori della cronaca per essere “l’uomo del caffè” nel documentario Unica con Ilary Blasi, ...