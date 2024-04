Ora tutti vogliono Scamacca L’ultimo tesoro della Dea

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Uragano Gianluca. Giocatore “on fire“ dell’Atalanta delmese e mezzo: cannoniere da 15 gol stagionali, otto gol e tre assist da marzo. Il bomberdoppietta di Anfield Road, il killer del Liverpool, dei due gol decisivi allo Sporting Lisbona e di altri gol pesanti a Napoli, a Cagliari, contro il Verona, mercoledì sera è stato il mattatore assoluto contro la Fiorentina. La rete del 2-1 nerazzurro con una sforbiciata aerea, la rete del possibile 2-0 con una bordata sotto la traversa annullata dal Var per un fallo iniziale, i due assist per la prima rete di Koopmeiners e la terza di Lookman entrambi in contropiede. Realizzatore ma anche suggeritore, unototale, che sta facendo la differenza in maniera clamorosa. Averlo in campo, da marzo, significa di fatto partire con un gol di ...