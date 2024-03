Tutti gli uomini di Gasp. Scamacca-Lookman. Ecco le punte più affilate per bucare lo Sporting

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tour de force Atalanta. Domani sera contro loLisbona la squadra nerazzurra arriva alla sesta partita in appena 18 giorni, complice un calendario penalizzante in cui il recupero di gennaio contro l’Inter per la SuperCoppa è stato inserito il 28 febbraio. Terza settimana consecutiva di doppio impegno per la squadra bergamasca che sta tenendo botta, nonostante il livello altissimo delle avversarie incontrate, le prime quattro della nostra serie A e la capolista della Primeira Liga portoghese. Tre pareggi esterni sui campi di Milan,e Juventus, due sconfitte contro l’Inter, che sta battendo, e quella dolorosa nel confronto diretto casalingo contro il Bologna. Ora la Dea vede la discesa: domani lo, domenica la Fiorentina. Entrambe al Gewiss Stadium, nel fortino dove la Dea viaggia a ...