Amare il «cattivo» | si sposa Mario Pincarelli condannato per l' omicidio di Willy Monteiro | lei si sarebbe innamorata vedendolo in tv

(Di giovedì 11 aprile 2024) Un amore a distanza quello della futura moglie di uno dei condannati per la morte del giovane ucciso a Colleferro. Non è la prima volta che accade. La cronaca italiana ricorda le nozze di Angelo Izzo, uno dei massacratori del Circeo, e le ammiratrici di Vallanzasca, ma anche Charles Manson si era fidanzato con una ragazza che gli faceva visita in carcere