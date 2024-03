Roma | truffa dell’olio extravergine contraffato nei ristoranti | coinvolte decine di locali

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) Quaranta persone sono indagate per unasull’olioche ha coinvolto tantidi, con i proprietari che inconsapevolmente hanno acquistato olio di semi miscelato con beta-carotene e clorofilla. Un prodotto identico alla vista all’originale e con un sapore simile, ma in realtà adulterato e pericoloso per la salute. La procura ha individuato i produttori in Puglia, gli spacciatori nella capitale e gli acquirenti tra i gestori dei: il reato contestato è quello di frode in commercio per i produttori e ricettazione per i gestori. L’olio era finito sulle tavole die gastronomie vicino al Senato, alla Fontana di Trevi, a Testaccio, Trastevere, a Fiumicino, ai Castellini e in due supermercati. L’olio costava 3 euro al litro ...