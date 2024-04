Newey - Red Bull e Ferrari | fantamercato in Formula 1

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 26 aprile 2024) (Adnkronos) – Adrianalla? Il genio che ha progettato le monoposto della Rednegli ultimi 20 anni sta per dare l’addio al team con le ali, come ha anticipato il magazine tedesco Auto Motor und Sport., che pure ha rinnovato il proprio contratto solo un anno fa, alla fine della stagione 2024 pare destinato a lasciare la scuderia, alle prese con le frizioni tra l’ala britannica guidata dal team principal Chris Horner e quella guidata dal consulente Helmut Marko, legato all’anima austriaca della squadra., ovviamente, finirebbe al centro del mercato, con una serie di team pronti a corteggiarlo per affidargli la progettazione della monoposto del futuro. E’ inevitabile accostare il designer alla, come fanno i media specializzati e non. Sulle tracce ...