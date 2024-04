Napoli - ritiro a Caserta in vista della Roma | la reazione dello spogliatoio

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ilandrà ingià da domani per preparare la sfida contro la. La decisione di De Laurentiis ha scatenato malumori nelloazzurro. Ilproverà a dare una scossa alla stagione andando ingià da domani indelicata sfida interna contro la. Come riporta il CorriereSport, la squadra si radunerà in un hotel di, lontano dal centro sportivo di Castel volturno in questo lungo ponte festivo. La decisione di De Laurentiis di optare per ilpre-partita non è stata però accolta con favore all’internoazzurro. Secondo il quotidiano ...

Peppe Di Napoli dopo aver abbandonato volontariamente L’Isola dei Famosi 2024 è tornato in Italia e ne ha approfittato per raccontare come sta facendo capire il reale motivo di questa sua decisione. Infatti, nonostante le dichiarazioni contrastanti ...

ZANIOLO, Può essere l'occasione a giugno: viola su di lui - Sulle pagine de la Gazzetta dello Sport si continua a parlare di mercato e del futuro di Nicolò Zaniolo: il classe '99 a giugno lascerà la Premier e l'Aston Villa, per ...firenzeviola

