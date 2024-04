Napoli - Conte sarebbe il nuovo allenatore | Fonti troppo vicine al tecnico per pensare che non sia vero

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, cambierà allenatore al termine della stagione. Il contratto di Francesco Calzona scadrà a giugno e non sembrano esserci le condizioni per proseguito il rapporto lavorativo, con il mister che ritornerà ad allenare la Slovacchia a pieno ritmo. ... Continua a leggere>>

Antonio Conte è un nome sempre più caldo per il Napoli , le ultime news sul tecnico pugliese non lascerebbero dubbi. Antonio Conte è il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli nella prossima stagione. Il tecnico pugliese, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, si sente ormai pronto ... Continua a leggere>>

Barella, Bastoni, Acerbi, Dimarco, Frattesi e Darmian sono importantissimi sia per Inzaghi che per Spalletti - Una seconda stella a spiccate tinte azzurre e un nutrito blocco deciso a proseguire la scia di successi anche in Nazionale. Nell'Inter che si gode il ventesimo scudetto c'è un'anima italiana formata d ...

Corsera - conte ha già ricevuto l'offerta di ADL. Un giocatore potrebbe convincerlo a dire sì - Come scrive il Corriere della Sera parlando della panchina del napoli, il sogno di Aurelio De Laurentiis è Antonio conte ...

AUDIO - Brambati smentisce: "conte Non è assolutamente fatta al napoli" - “A me è stato detto in settimana che l’unica persona che ha fatto il nome di conte è stato Ibrahimovic". Massimo Brambati, intervenuto come di ...

