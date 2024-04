Conte è entusiasta | la novità sul Napoli fa sperare i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024) Antonioè un nome sempre più caldo per il, le ultime news sul tecnico pugliese non lascerebbero dubbi. Antonioè il sogno di Aurelio De Laurentiis per la panchina delnella prossima stagione. Il tecnico pugliese, fermo dopo l’esperienza al Tottenham, si sente ormai pronto per rimettersi in pista e l’opzionestarebbe prendendo piede. La corte del patron degli ex campioni d’Italia in carica, è stata ad oggi estenuante, tanto da iniziare a far breccia nel cuore di. De Laurentiis ha un rapporto di vecchia data con l’allenatore e già a novembre, nelle settimane antecedenti all’esonero di Rudi Garcia, aveva provato in ogni modo a portarlo aper dare la svolta al campionato del proprio team.– ...