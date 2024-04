Napoli-Conte - l’esperto non ha dubbi | Accordo totale - i dettagli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 aprile 2024) Antoniopare vicino al: il tecnico pugliese si starebbe man mano convincendo ad accettare la corte di ADL. Aurelio De Laurentiis è stato chiaro fin dal primo momento nelle intenzioni: Antoniorappresenta per il patron delpriorità assoluta per il nuovo corso azzurro. I due, favoriti da un rapporto di vecchia data, stanno ormai dialogando da tempo, dai primi scricchiolii sulla panchina di Rudi Garcia, quando De Laurentiis propose all’ex Inter e Juventus di prendere in corsa la panchina degli allora campioni d’Italia. Una proposta che ricevette un cortese rifiuto, derivante dalla poca propensione del pugliese ad accettare incarichi a campionato inoltrato.: pista bollente, novità clamorosa delle ultime ore Il corteggiamento di De Laurentiis è però ...