Conte ha già detto sì al Napoli!

Ciro Venerato alla trasmissione Giochiamo d'Anticipo su Televomero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Queste el parole del giornalista RAI esperto di calciomercato: "La rosa dei nomi della per la panchina del Napoli nelle preferenze di De Laurentiis vede in primis Antonio Conte . Un gradino ...

Perché il Milan dovrebbe prendere De Zerbi: cinque motivi per una combinazione perfetta - Perché il Milan dovrebbe prendere De Zerbi per il dopo Pioli: identità, gioco e comunicazione, cinque motivi per un matrimonio ideale ...

RAI- conte ha detto Sì al Napoli: accordo economico raggiunto - Il giornalista ed esperto di calciomercato RAI, Ciro Venerato, ha fatto il punto della situazione sul possibile successore di Francesco Calzona.

Marchetti: «C’è una squadra in pole per Zirkzee». Poi parla del futuro di conte - conte ha degli aspetti positivi ... in essere con l’Atalanta e non credo che a Bergamo vogliano privarsi di Gasperini» ZIRKZEE – «Io ti direi quasi più Juve. Tra Milan e Inter sicuramente più Milan, ...

