Nanny McPhee – Tata Matilda | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024): trama, cast e streaming delStasera, venerdì 26 aprile 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in ondadel 2005 diretto da Kirk Jones, tratto dalla serie di libridella scrittrice inglese Christianna Brand. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Inghilterra, 26 agosto 1870. Cedric Brown, un impresario nelle pompe funebri del paese rimasto vedovo di recente della sua amata moglie, si ritrova da solo con i suoi sette figli: Simon, Tora, Lily, Eric, Christianna, Sebastian e la piccola Agatha, detta Aggy. I bambini, a causa dell’assenza del padre per via del lavoro, sono incredibilmente ...