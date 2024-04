Motocross Mauro Romano apre il campionato con un’affermazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) Comincia nel migliore dei modi ilitaliano did’epoca per(nella foto la premiazione), portacolori del Moto Club Poggibonsi. Il campione nazionale in carica ha iniziato il percorso 2024 con una splendida affermazione nel suo settore delle moto vintage (categoria B1), imponendosi d’autorità sul circuito di Pieve di Teco in provincia di Imperia. Un ottimo avvio di stagione, dunque, per il pilota poggibonsese, forte del titolo tricolore ottenuto nell’edizione 2023 della rassegna e deciso a essere di nuovo tra i protagonisti nella prestigiosa competizione riservata a tipi di moto in voga anni addietro. Su una speciale pista "old style", tra i numerosi saliscendi nei boschi, si snodava il tracciato del crossodromo La Colla preparato abilmente per l’occasione dagli addetti del team Moto Club ...