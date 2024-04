MotoGP - orari qualifiche e Sprint Race GP Spagna 2024 | programma di doman - -v, stream -ng, guida TV8 e Sky

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE 11.38 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 15.00 per le pre-qualifiche che andranno a comporre la top10 che domani eviterà la Q1 delle ... Continua a leggere>>

La MotoGP torna in pista e in Europa con il GP di Spagna. Il quarto appuntamento stagionale del Motomondiale, dopo aver fatto tappa già in Portogallo nella seconda gara dell’anno ed essere andato oltre Oceano negli Usa per il GP del COTA di Austin, fa infatti tappa a Jerez de la Frontera, per il ...

Continua a leggere>>