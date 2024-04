MotoGP - i fratelli Marquez svettano in FP1 a Jerez Avvio in sordina per Bagnaia e Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 aprile 2024)davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2024, valevole come quarto round stagionale del Mondiale. La coppia del Team Gresini ha cominciato alla grande il weekend di casa sulla pista dide la Frontera, trovando subito un ottimo feeling con la Ducati GP23 in attesa di fare davvero sul serio a partire dalle pre-qualifiche del pomeriggio. Il miglior tempo della FP1 è stato ottenuto da Alex in 1’36?630, che ha sfruttato molto bene la doppia gomma soft nuova montata nel finale rifilando addirittura mezzo secondo a Marc. L’otto volte campione iridato ha impressionato positivamente a livello di passo, girando per tutto il turno con lo stesso treno di pneumatici (soft-medium) e stampando proprio sulla bandiera a scacchi un notevole 1’37?2 dopo 19 ...