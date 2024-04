GP Spagna - MotoGP Libere 1 | Doppietta targata Marque - Alex davanti a Marc

(Di venerdì 26 aprile 2024) Sono state delle proveda ricordare per i fratelliz che hanno dominato questa prima sessione di provedisputata a Jerez.infatti ha chiuso con il miglior tempo, mentre il secondo tempo più veloce è stato quello dicon +.0507. Terzo piazza invece per Maverick Vinales, che si conferma di una costanza mostruosa in questa prima parte di stagione. Non brillano invece né Pecco Bagnaia e neppure Jorge Martin. Andiamo dunque a vedere come si sono concluse le1 del GP diche si sono concluse poche istanti fa. GP1:z Crediti foto: Pagina Facebook del pilota 1...

