MotoGP GP Spagna 2024 - Bagnaia | Felice di aver ritrovato il feeling

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Sono, avevamo bisogno di ritrovare un certo“. Queste le parole di Pecco, che ha analizzato il venerdì del GP didisul circuito di Jerez de la Frontera. “Ci siamo soffermati sulle cose che non hanno funzionato nelle ultime gare, portando avanti mille analisi. Abbiamo programmato una sorte di primo giorno a Jerez – come fosse un test – e ha funzionato perché abbiamo risolto molte cose a tre run dal termine – ha aggiunto il ducatista – Finalmente c’è del potenziale per lottare con maggiore sicurezza. In mattinata abbiamo avuto problemi – poi risolti – con la frizione, mentre sul passo gara non siamo messi male. Sprint? Correrò con la gomma soft“. SportFace.