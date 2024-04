Moto - il pilota bergamasco Bonetti e il libro sulla North West 200 protagonisti a Times Square

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Andrea Dovizioso dopo l'incidente in motocross e il trasporto in elicottero in ospedale. Ecco Come sta l'ex pilota della MotoGP che ha riportato un trauma cranico e diverse fratture per le quali si dovrà sottoporre ad intervento chirurgico.Continua a ... Continua a leggere>>

Cesena, 9 aprile 2024 – Era in pieno allenamento con la sua motocross alla pista toscana di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo , quando Andrea Dovizioso è caduto per terra, battendo violentemente la testa. Per il forlivese ex Motogp tanta paura e un trauma cranico rimediato nella ... Continua a leggere>>

Terribile Incidente in motocross per un pilota italiano. Danilo Petrucci è stato infatti protagonista di una rovinosa caduta durante un allenamento sulla pista maceratese di Cingoli, giovedì 11 aprile. Il pilota è stato soccorso e trasportato in ospedale con alcune fratture, ma è rimasto sempre ... Continua a leggere>>

motoGP, LIVE Qualifiche Jerez: cronaca diretta minuto per minuto - motoGP: Bagnaia ha prenotato la pole stabilendo ieri il nuovo record di Jerez, ma la concorrenza è agguerrita con Vinales e Marquez pronti a dare battaglia. Binder e Pedrosa in Q1 ...

motoGP, Martin da Jerez: “Se non mi mettono in un team ufficiale andrò via” - Al termine delle pre-qualifiche di motoGP a Jerez Jorge Martin ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato del suo futuro ...

Bagnaia ritrova il sorriso: "Ducati adesso abbiamo il potenziale per lottare per le prime posizioni. Ne avevamo bisogno" - motoGP - Parte benissimo il week end per Pecco Bagnaia che realizza il miglior tempo delle prequalifiche ad Jerez. Non solo, il pilota della Ducati migliora il record della pista spagnola col crono di ...

