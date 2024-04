Dovizioso e l’incidente ad Arezzo | cosa fa dopo il ritiro l’ex pilota di Motogp

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Cesena, 9 aprile 2024 – Era in pieno allenamento con la sua motocross alla pista toscana di Terranuova Bracciolini, in provincia di, quando Andreaè caduto per terra, battendo violentemente la testa. Per il forlivese extanta paura e un trauma cranico rimediato nella caduta, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.Ducati è stato trasportato all'ospedale fiorentino di Careggi con l’elisoccorso, in codice tre.è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, martedì 9 aprile, e chi era in pista si è subito fermato per accertarsi delle condizioni del 38enne. Il presidente della Toscana: “Forza Dovi”aver appreso del, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha dedicato un pensiero al Campione del Mondo della ...