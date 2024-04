Mattia Giani - le squadre in campo per finire la partita maledetta Cor - striscioni e lacrime

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Firenze, 24 aprile 2024 – Il giorno di unadi calcio surreale, dove il pallone è davvero l’ultima cosa a cui pensare. Anche perché arriva presto, per molti troppo presto. Il giorno del recupero di Lanciotto Campi-Castelfiorentino United, che era stata interrotta al 14’ del primo tempo, minuto in cui il cronometro dell’arbitro si fermò per consentire i soccorsi a, crollato a terra per un malore. Un malore poi fatale, con la morte sopraggiunta l’indomani a Careggi. Alle 15 del 24 aprile lesono tornate in, cambiando però terreno di gioco perché sarebbe stato davvero impensabile tornare nel rettangolo della tragedia come se nulla fosse successo. Invece è successo tutto, è cambiato il mondo per i ragazzi in, per le società coinvolte, per la ...