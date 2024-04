Mint Butterfield - il giallo della figlia adolescente di due miliardari scomparsa nel nulla

mint butterfield, scomparsa in California la figlia sedicenne di due miliardari della Silicon Valley: recentemente aveva minacciato di suicidarsi - È scomparsa in California mint butterfield, figlia del canadese Stewart butterfield - ex amministratore delegato di Slack - e della sua ex moglie, la ...

Slack co-founder Stewart butterfield's teenage child reported missing - The 16-year-old child of tech industry giants Stewart butterfield, co-founder of Slack, and Caterina Fake, founder of Flickr, has been reported missing. mint butterfield was last seen on Sunday at ...

mint butterfield, scomparsa in California la figlia 16enne di due miliardari della Silicon Valley: «È fuggita, aveva minacciato di suicidarsi» - È scomparsa in California mint butterfield, figlia del canadese Stewart butterfield - ex amministratore delegato di Slack - e della sua ex moglie, la miliardaria cofondatrice ...

