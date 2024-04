Scomparsa la 16enne Mint Butterfield - figlia di una coppia di miliardari della Silicon Valley | La cercano nel quartiere della droga di San Francisco

(Di venerdì 26 aprile 2024), ladelo cofondatore di Slack, Stewart, èda domenica scorsa. Le autorità temono che la ragazza si sia recata nelmalfamato di Tenderloin, uno dei più pericolosi di San, a circa 80 km da Bolinas, dove è stata vista l’ultima volta. La ragazza è ladel canadese Stewart, ex amministratore delegato di Slack, esua ex moglie, laa cofondatrice di Flickr, Caterina Fake. Con il passare delle ore, crescono i timori per la sua incolumità: secondo la polizia locale,ha avuto problemi diin passato e ...

